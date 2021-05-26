Задержанной в Минске россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Гражданке России Софье Сапеге, задержанной в Минске после посадки самолета Ryanair, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Такую санкцию предусматривает часть 3 статьи 130 УК ("Разжигание национальной розни и социальной вражды, совершенное группой лиц"), по которой Сапеге могут предъявить обвинение.

По данным издания, в среду, 26 мая, с россиянкой встретится ее адвокат.

Софья Сапега была задержана в Минске на 72 часа после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На борту лайнера также находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого также направили в СИЗО.

Девушку подозревают в совершении противоправных действий на территории Белоруссии в 2020 году.

Позднее было опубликовано видео, в котором россиянка назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.