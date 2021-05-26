Адвокат Сапеги подал жалобу на ее задержание в СК

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"

В Следственный комитет Белоруссии направили жалобу от защиты гражданки России Софьи Сапеги на ее задержание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Александра Филановича.

"Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания", – пояснил он.

Также Филанович рассказал, что встретиться со своей подзащитной в СИЗО КГБ не смог, 27 мая будет предпринята очередная попытка.

"В дело вступило еще 2 адвоката. Разрешения на посещение получены двумя адвокатами в 10:00 и 17:00. На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла 4 человека. В силу отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Софьей Сапегой не попал", – пояснил представитель защиты.

Ранее Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги продлен на 2 месяца.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

По некоторым данным, девушке может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.