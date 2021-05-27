Захарова заявила, что Белоруссия оперативно предоставила РФ консульский доступ к Сапеге

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"

Российский консул встретился с задержанной в минском аэропорту гражданкой РФ Софьей Сапегой по завершении белорусской стороной всех необходимых юридических процедур, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Дело в том, что там проходили юридические процедуры, в которых она (Сапега. – Прим. ред.) принимала участие. Консул приехал туда сразу же после того, как мы получили официальное уведомление от белорусской стороны, ожидая целый день, когда эти процедуры завершатся. Они завершили к вечеру, вечером была проведена встреча", – рассказала она радиостанции "Эхо Москвы".

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

По некоторым данным, девушке может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.