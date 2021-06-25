Задержанных в Минске Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест

09:27
Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"
Россиянка Софья Сапега переведена под домашний арест, сообщает BBC.
Также основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту, находится под домашним арестом. По словам его отца, адвокат и власти ничего не говорят.
"Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", – сказал он.
Мужчина также подчеркнул, что ему сложно комментировать действия властей, и предположил, что его сына втянут в какую-то политическую игру.
Как позднее сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев, Сапега действительно переведена под домашний арест. В настоящее время решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом.
Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега находилась вместе с экс-главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске.
Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.
Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич дал интервью
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