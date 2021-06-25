В Белоруссии подтвердили домашний арест Протасевича и Сапеги

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Следственный комитет Белоруссии подтвердил перевод под домашний арест экс-главреда признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги после их ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Протасевич и Сапега обязались помогать следствию, содействовать в изобличении соучастников и делать все возможное "для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

"Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", – отметили в ведомстве.

Расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича продолжается.

Ранее о переводе Протасевича и Сапеги под домашний арест сообщили СМИ. Отмечалось, что россиянка чувствует себя хорошо и не носит электронный браслет.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич и студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега, их задержали прямо в аэропорту.