США, ЕС, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии

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В расширенный список санкций США против Белоруссии попали 16 физлиц и 5 ведомств и организаций. Об этом рассказали в министерстве финансов Соединенных Штатов.

Речь идет об УВД Брестского облисполкома, Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, минском центре изоляции правонарушителей на Окрестина, внутренних войсках МВД, КГБ Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Также в список попали командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, а также спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова и начальник милиции Минска Михаил Гриб.

Кроме того, под новые санкции США подпал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков и председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель также оказались под ограничениями американского Минфина.

Евросоюз включил в четвертый черный список по Белоруссии министра обороны и главу СК страны, силовиков и членов семьи президента Александра Лукашенко, крупных бизнесменов, в том числе Михаила Гуцериева, – всего 78 человек. Соответствующие нормативные акты опубликованы в понедельник в официальном журнале ЕС.

Канада ввела санкции против 17 физических лиц и 5 организаций Белоруссии из-за нарушений прав человека.

"Задержание [Романа] Протасевича и [Софьи] Сапеги – это нападение на всех, кто верит в свободу слова. Канада и ее партнеры продолжат оказывать давление на белорусский режим в связи с нарушением прав человека, и Канада продолжает призывать к беспристрастному расследованию всех заявлений о пытках и других видах жестокого и бесчеловечного обращения в Белоруссии", – отмечается в сообщении.

Также санкции на Белоруссию наложила Великобритания. Страна ввела ограничения в отношении 11 физических лиц и 2 организаций.

Меры введены в отношении министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, главы министерства транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игоря Голуба и его заместителя Андрея Гурцевича, генерального директора "Белаэронавигации" Леонида Чуро. Среди юридических лиц, включенных в санкционный список, числится государственное предприятие "Белаэронавигация", отвечающее за работу белорусских авиадиспетческих служб.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год действие американских санкций против Белоруссии. Ограничительные меры были введены в 2006 году, очередной годовой период истекал 16 июня.