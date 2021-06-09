В США продлили на год санкции против Белоруссии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год действие американских санкций против Белоруссии, сообщается на сайте Белого дома.
Ограничительные меры были введены еще в 2006 году, очередной годовой период истекал 16 июня.
"Чрезвычайное положение в стране, объявленное 16 июня 2006 года, должно оставаться в силе и после 16 июня 2021 года", – говорится в сообщении.
В заявлении также сказано, что действия отдельных членов правительства Белоруссии "продолжают представлять угрозу" нацбезопасности США. Власти республики все эти обвинения отрицают.
В Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты и Европа готовят новый пакет санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявлял, что в Белоруссии уже разработали ответные меры. Он также подчеркнул, что президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял о нацеленности Минска на построение мирных, добрососедских и равноправных отношений со странами Запада.
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