Белоруссия подготовила ответные меры на санкции Евросоюза

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Власти Белоруссии разработали ответные меры на европейские санкции, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

Он отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял о нацеленности Минска на построение мирных, добрососедских и равноправных отношений со странами Запада.

"Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", – сказал Головченко в эфире канала "Беларусь 1".

По словам премьера, Белоруссия все равно надеется, что Евросоюз будет благоразумным и не станет вводить санкции против республики. По оценке Головченко, из-за западных ограничений Минск может потерять 2,9% объема ВВП.

Отношения между Белоруссией и ЕС ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как угон самолета.