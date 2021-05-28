Членство Белоруссии в Европейском вещательном союзе приостановили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе приостановили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕВС.

Как уточняется, причиной такого решения, в частности, стала "трансляция интервью (задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софьи Сапеги), полученных, очевидно, под принуждением".

"Мы также следили за другими трансляциями Белтелерадиокомпании по этому вопросу, они вызвали другие серьезные опасения. В свете этих чрезвычайных событий у исполнительного комитета нет другого выхода, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в ЕВС", – говорится в заявлении.

В ЕВС подчеркнули, что у Белтелерадиокомпании будет 14 дней на ответ, прежде чем решение о приостановке вступит в силу.

Отношения между Белоруссией и ЕС ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как угон самолета.

