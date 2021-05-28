Евросоюз пообещал финансово помочь Белоруссии в случае смены власти

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В Еврокомиссии (ЕК) пообещали предоставить Белоруссии финансовую помощь объемом в три миллиарда евро в случае смены власти в стране. Письмо с соответствующим содержанием глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, сообщает ТАСС.
"Председатель написала сегодня письмо лидеру оппозиции Белоруссии, выражая свое уважение и восхищение. Она изложила в письме экономический план поддержки демократической Белоруссии объемом до 3 миллиардов евро, который представлен сегодня Совету ЕС", – сообщила представитель Еврокомисси Ана Пизонеро.
Уточняется, что идет речь о "поддержке стремления белорусского народа к мирному демократическому переходу". Как только он начнется, власти Евросоюза активизируют пакет грантов и кредитов, нацеленных на стабилизацию экономики страны и реформирование политических институтов, а также поддержку реформирования судебной системы, сфер образования и здравоохранения.
Ранее советник президента США Джейк Салливан пообещал Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием журналиста и активиста Романа Протасевича.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Салливана, заявив, что оно не уступает телефонному пранку по уровню политической мысли.
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