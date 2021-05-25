Захарова сравнила политику США с телефонным пранком

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти республики походит на телефонный пранк. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уровень политической мысли не уступает телефонному пранку. Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза "Пусси Райот". На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: "Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?" – говорится в публикации дипломата.

В Белом доме отметили, что Салливан в разговоре с Тихановской осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска, а также задержание журналиста и активиста Романа Протасевича, который призывал к новым выборам в Белоруссии.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции.

Захарова подобную реакцию назвала истерикой, основанной на противоречиях, так как подобное происходило и раньше, но по инициативе Запада.