Захарова сравнила политику США с телефонным пранком

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Обещание советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти республики походит на телефонный пранк. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Уровень политической мысли не уступает телефонному пранку. Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза "Пусси Райот". На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: "Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?" – говорится в публикации дипломата.
В Белом доме отметили, что Салливан в разговоре с Тихановской осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска, а также задержание журналиста и активиста Романа Протасевича, который призывал к новым выборам в Белоруссии.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции.
Захарова подобную реакцию назвала истерикой, основанной на противоречиях, так как подобное происходило и раньше, но по инициативе Запада.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: