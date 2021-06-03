Против России и Белоруссии используются элементы гибридной войны – глава СВР

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Запад ведет агрессивные действия, направленные против суверенитета России и Белоруссии, используя при этом элементы гибридной войны, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" – очень мягкий", – приводит его слова ТАСС. Глава ведомства также добавил, что обе страны не собираются с этим мириться, охарактеризовав поведение западных стран как противоречащее международному праву.
По его словам, российские граждане негативно воспринимают политику Запада, не приемлют ее. И Россия и Белоруссия будут продолжать защищать свое право на самобытный путь развития, заключил Нарышкин.
Ранее глава СВР назвал антироссийские санкции западных стран неправовыми, агрессивными и враждебными. Он подчеркнул, что в России растет уровень неприятия западной политики. По его мнению, это может грозить негативными последствиями, включая существенное осложнение международной обстановки и уровня стратегической стабильности.
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