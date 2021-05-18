Нарышкин назвал неправовыми и враждебными санкции Запада в отношении России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал антироссийские санкции западных стран неправовыми, агрессивными и враждебными. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что такие меры со стороны западных стран действуют на сознание простых граждан, укрепляя нацию.

"Из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", – отметил Нарышкин.

По его мнению, такое развитие событий может грозить очень негативными последствиями, включая существенное осложнение международной обстановки и уровня стратегической стабильности.

Нарышкин также подчеркнул, что Россия отреагирует на все недружелюбные действия в ее сторону в случае необходимости.

Ранее Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. По его словам, Россия выступает за справедливое экономическое сотрудничество, которое свободно от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.