Нарышкин назвал неправовыми и враждебными санкции Запада в отношении России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал антироссийские санкции западных стран неправовыми, агрессивными и враждебными. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что такие меры со стороны западных стран действуют на сознание простых граждан, укрепляя нацию.
"Из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", – отметил Нарышкин.
По его мнению, такое развитие событий может грозить очень негативными последствиями, включая существенное осложнение международной обстановки и уровня стратегической стабильности.
Нарышкин также подчеркнул, что Россия отреагирует на все недружелюбные действия в ее сторону в случае необходимости.
Ранее Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. По его словам, Россия выступает за справедливое экономическое сотрудничество, которое свободно от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: