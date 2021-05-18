Блинкен заявил, что США хотели бы более стабильных и предсказуемых отношений с РФ

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Соединенные Штаты рассчитывают на более стабильные и предсказуемые отношения с РФ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, у обеих сторон есть сферы, сотрудничество в которых интересно обоим государствам.

"США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", – цитирует Блинкена ТАСС.

Кроме того, госсекретарь Соединенных Штатов призвал избежать милитаризации в Арктике и добавил, что США надеются на сотрудничество с РФ там.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ открыта для взаимовыгодного сотрудничества, а также готова работать с другими странами на принципах равноправия и невмешательства.

По его словам, Россия выступает за справедливое экономическое сотрудничество, которое свободно от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.