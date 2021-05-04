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Политика

16:10

Боррель обсудил с Блинкеном отношения с Россией

политика

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Отношения с Россией обсудили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Общение состоялось в рамках встречи глав МИД G7. Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", – сказано в сообщении.

30 апреля МИД РФ объявил о запрете на въезд восьми гражданам стран – членов ЕС.

В список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах и другие представители официальных структур.

Новости мира: главы МИД стран G7 обсудят отношения с Россией

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