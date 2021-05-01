Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с РФ

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США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, однако Москве необходимо соблюдать ряд условий. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", – подчеркнул он.

Блинкен подчеркнул, что администрация главы Белого дома осуждает Москву за введенные санкции в отношении европейских политиков. Госсекретарь выразил мнение, что это решение является попыткой России "запугать критиков".

Накануне МИД РФ запретил въезд в Россию 8 гражданам стран ЕС и представителям официальных структур. Такая мера была принята в ответ на санкции.

В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр, Оса Скотт, которая заявила в одном из интервью, что результаты анализов Навального указывают на отравление нейротоксином из группы веществ "Новичок", и другие.

Ранее главы МИД стран ЕС выразили мнение, что Россия взяла курс на конфронтацию с союзом. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти РФ показали нежелание сотрудничать с ЕС в ходе его визита в Москву в начале февраля.

Он добавил, что министры Евросоюза подтвердили пять принципов, на которых должны строиться отношения с Россией.