ЕС допустил принятие ответных мер на санкции России

Фото: depositphotos/paulgrecaud

В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Об этом свидетельствует заявление сообщества.

"Мы самым категоричным образом осуждаем принятое сегодня российскими властями решение запретить восьми представителям Европейского союза въезд на территорию РФ… Это неприемлемый шаг, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания. Он направлен против всего ЕС, а не только тех людей, которых это затронуло", – указывается в заявлении.

Ранее в пятницу, 30 апреля, Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр и другие специалисты.

В марте 2021 года министры иностранных дел стран ЕС выразили мнение, что Россия взяла курс на конфронтацию с союзом. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.