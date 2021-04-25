В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией

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Отношения между Россией и Евросоюзом необходимо наладить ради реализации концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока. Такого мнения придерживается премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер.
Он уверен, что конфликт на юго-востоке Украины не должен отдалить друг от друга Брюссель и Москву.
"Давайте уже покончим с темой Украины – поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше", – цитирует Кречмера RT DE.
Политик отметил, что у россиян и европейцев общие потребности. Все хотят мира, безопасности и возможности успешно сотрудничать. А так как страны расположены на одном континенте, они закономерно друг от друга зависят, а значит, должны заниматься тем, что объединяет.
Кречмер акцентировал внимание и на важности двустороннего сотрудничества России и Германии в вопросах защиты климата, экономики и борьбы с коронавирусом.
Ранее Москва предложили Берлину и Парижу провести до 27 апреля совместное обсуждение вопросов перемирия на Донбассе с участием представителей Киева, ДНР и ЛНР. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что эти переговоры могли бы пройти непосредственно в зоне конфликта в Донбассе.
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