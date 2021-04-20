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Экономика

12:40

Меркель признала, что вокруг "Северного потока – 2" идет политическая борьба

экономика

Фото: Annegret Hilse/AP via Pool

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что несмотря на мнение других стран ЕС, Германия приняла решение в пользу "Северного потока – 2". Она также считает, что вокруг проекта идет политическая борьба. Об этом она сообщила в обращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы по видеосвязи.

Меркель добавила, что выступает за то, чтобы транзитером российского газа осталась Украина.

"Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере", – сказала она.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. Завершение строительства газопровода ожидается не позднее лета.

Ранее стало известно, что Белый дом может назначить специального представителя по переговорам о проекте "Северный поток – 2" с целью его закрытия. Сообщалось, что должность предложили Амосу Хокстейну, ранее занимавшему пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.

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