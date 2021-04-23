Москва предложила Берлину и Парижу обсудить перемирие в Донбассе

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Россия предложила Германии и Франции провести до 27 апреля совместное обсуждение вопросов перемирия на Донбассе с участием представителей Киева, ДНР и ЛНР, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом сообщает РИА Новости.
"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", – сказал он.
Козак отметил, что эти переговоры могли бы пройти непосредственно в зоне конфликта на Донбассе.
"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – заявил Козак.
Как сообщалось, прошедшие в понедельник переговоры политсоветников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата" закончились безрезультатно. Как сообщил источник, близкий к переговорам, видеоконференция продолжалась более трех часов и была посвящена выполнению Минских соглашений. По его словам, предложения РФ о предотвращении эскалации и привлечении к ответственности виновных "натолкнулись на обструкцию со стороны Украины".
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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