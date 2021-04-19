Переговоры в "нормандском формате" закончились безрезультатно

19 апреля, 23:56
Фото: AP/Evgeniy Maloletka
Прошедшие в понедельник переговоры политсоветников и представителей министерств иностранных дел нормандского формата закончились безрезультатно.
Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, видеоконференция продолжалась более трех часов и была посвящена выполнению минских соглашений.
"По инициативе российской стороны в первую очередь был обсужден раздел кластеров о соблюдении перемирия", – отметил источник.
По его словам, предложения РФ о предотвращении эскалации и привлечении к ответственности виновных "натолкнулись на обструкцию со стороны Украины".
Представители Германии и Франции предложили "декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня", отметил собеседник.
В этом смысле "позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса".
"Исходя из позиции Украины в ходе сегодняшнего заседания, вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании", – заключил источник.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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