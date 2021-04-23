В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского

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На возможной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского могут обсуждаться двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В Госдуме это назвали уловкой, которая должна убедить мир в том, что одной из сторон конфликта является Россия, а не ДНР и ЛНР.

Путин ответил, что готов обсудить двусторонние отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое удобное время в Москве. Он отметил, что за последнее время Киев предпринял множество попыток разрушить отношения с Россией. Однако если Владимир Зеленский решит начать их восстановление, то власти России будут это приветствовать.

Позднее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины обязательно ответит на предложение российского лидера о встрече в Москве.

