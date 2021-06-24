Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Евросоюз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.
В числе утвержденных мер – ограничение на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них, запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения.
Также для Белоруссии будет ограничен доступ на финансовые рынки Евросоюза, а для властей страны вступит в силу запрет на страховые услуги. Также говорится об остановке выплат по всем проектам в белорусском госсекторе Европейским инвестбанком.
В заявлении поясняется, что санкции стали ответом на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Еще одной причиной такого решения названа принудительная посадка лайнера Ryanair в Минске 23 мая.
Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" высказался о санкциях, введенных ранее Евросоюзом против республики. Он обратил внимание, что это произошло ночью 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.
Евросоюз запретил полеты белорусских авиакомпаний над своей территорией
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