Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии

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Евросоюз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В числе утвержденных мер – ограничение на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них, запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения.

Также для Белоруссии будет ограничен доступ на финансовые рынки Евросоюза, а для властей страны вступит в силу запрет на страховые услуги. Также говорится об остановке выплат по всем проектам в белорусском госсекторе Европейским инвестбанком.

В заявлении поясняется, что санкции стали ответом на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Еще одной причиной такого решения названа принудительная посадка лайнера Ryanair в Минске 23 мая.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" высказался о санкциях, введенных ранее Евросоюзом против республики. Он обратил внимание, что это произошло ночью 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

