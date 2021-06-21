Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:35

В Евросовете прокомментировали новые санкции в отношении Белоруссии

политика

Фото: AP Photo/Francois Walschaerts/Pool Photo via AP

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение новых санкций ЕС против Белоруссии мерой поддержки народа этой страны.

"Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры", – написал он в Twitter.

По словам Мишеля, европейское сообщество настаивает на освобождении политических заключенных в Белоруссии и прекращении репрессий. Он призвал власти страны к инклюзивному национальному диалогу.

Новые индивидуальные санкции в отношении граждан Белоруссии вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

В начале июня Европарламент принял резолюцию о новых индивидуальных и секторальных ограничениях против республики. Рассматривается также возможность исключения Белоруссии из системы SWIFT.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать