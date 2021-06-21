В Евросовете прокомментировали новые санкции в отношении Белоруссии

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Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение новых санкций ЕС против Белоруссии мерой поддержки народа этой страны.

"Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры", – написал он в Twitter.

По словам Мишеля, европейское сообщество настаивает на освобождении политических заключенных в Белоруссии и прекращении репрессий. Он призвал власти страны к инклюзивному национальному диалогу.

Новые индивидуальные санкции в отношении граждан Белоруссии вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

В начале июня Европарламент принял резолюцию о новых индивидуальных и секторальных ограничениях против республики. Рассматривается также возможность исключения Белоруссии из системы SWIFT.