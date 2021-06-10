Европарламент призвал расширить санкции против Белоруссии и исключить ее из SWIFT

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Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Белоруссии, в том числе предусматривающие временное отключение страны от системы межбанковской связи SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.
"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС", – говорится в документе.
По мнению депутатов, необходимо наказать причастных к инциденту с Ryanair и задержанию бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софьи Сапеги.
Кроме того, санкции должны быть введены в отношении журналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича, добавил депутат.
Авторы резолюции призывают ввести в том числе секторальные санкции, затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность Белоруссии.
Они также предлагают рассмотреть вопрос временного исключения Белоруссии от системы SWIFT, прекратить финансирование белорусских государственных банков и их дочерних предприятий, а также ограничить доступ страны к международным спортивным состязаниям.
Парламентарии напомнили и о позиции Европарламента, согласно которой тот не признал исход президентских выборов в 2020 году, на которых победил Александр Лукашенко. В связи с этим они призвали провести международную конференцию под лозунгом "Будущее демократической Белоруссии", чтобы обсудить демократизацию страны, а также создать международный трибунал для преследования за предполагаемые преступления властей страны.
Ранее в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. Действия местных властей охарактеризовали как угон самолета.
Позже стало известно, что Евросоюз запретил полеты белорусских авиакомпаний над своей территорией. Однако решение не касается гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных полетов.
Евросоюз запретил полеты белорусских авиакомпаний над своей территорией
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