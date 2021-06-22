Лукашенко прокомментировал новые санкции ЕС против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" высказался о новых санкциях, введенных Евросоюзом против республики.

"Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война. Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила", – приводит слова Лукашенко агентство "БелТА".

Он также прокомментировал недавнее высказывание министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о необходимости распространить санкции на сектора экономики Белоруссии. По словам Лукашенко, европейские политики должны помнить о роли белоруссов во Второй мировой войне, а не "душить" республику санкциями.

"Вы должны не просто каяться. <...> Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз", – добавил президент Лукашенко.

Также он заявил, что в Белоруссии не ожидали участия Германии "в этом коллективном сговоре".

Накануне, 21 июня, ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии. Евросоюз включил в четвертый черный список министра обороны и главу СК страны, силовиков и членов семьи президента Александра Лукашенко, крупных бизнесменов, в том числе Михаила Гуцериева, – всего 78 человек. Соответствующие нормативные акты опубликовали в официальном журнале ЕС.