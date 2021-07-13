Песков объяснил, почему Кремль не анонсировал встречу Путина и Лукашенко

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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко не внезапная, президенты договорились о ней некоторое время назад. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (встреча. – Прим. ред.) не срочная, по ней уже несколько недель назад была достигнута договоренность между президентами в одном из последних телефонных разговоров. Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что лидеры России и Белоруссии часто общаются, а подобные разговоры носят рабочий формат. В этот раз решено было не анонсировать встречу, что никоим образом не умаляет ее значение.

Ранее стало известно, что 13 июня президенты встретятся в Санкт-Петербурге. В мае переговоры лидеров двух стран проходили в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Тогда мероприятие длилось более пяти часов.

