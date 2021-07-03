Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия будут укреплять союзнические связи

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат укреплять союзнические связи. Такое мнение российский лидер озвучил в поздравительной телеграмме, направленной президенту республики Александру Лукашенко в честь Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран", – сказано в тексте.

Ранее Владимир Путин заявил, что Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник. По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

