Песков сообщил, что Россия ждет Лукашенко в Крыму

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В Кремле заявили, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", – подчеркнул Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перекрыть белорусско-украинскую границу. Решение было принято в связи с крупными поставками оружия из Украины.

До этого Лукашенко заявлял, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Путиным.

Позднее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с вышеупомянутым заявлением Лукашенко подчеркнул, что тот станет "рабом Путина", если признает Крым.