Климкин прокомментировал переговоры Путина и Лукашенко по Крыму

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Фото: AP/Efrem Lukatsky
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин оценил переговоры Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко по Крыму. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Ранее Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Путиным.
В ответ Климкин подчеркнул, что считает угрозой обсуждение открытия транспортного сообщения между полуостровом и Белоруссией. Он выразил мнение, что данный вопрос был поднят не случайно.
"Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу", – отметил Климкин.
Он выразил мнение, что если Лукашенко признает Крым российским, то станет "рабом Путина". Кроме того, экс-глава МИД Украины призвал быть готовыми к последствиям интеграции России и Белоруссии.
Встреча лидеров России и Белоруссии прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей. В ходе переговоров главы государств сделали ряд заявлений о росте товарооборота между странами и планах по вводу в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, а также обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
Последние события вокруг Белоруссии Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком". В свою очередь, белорусский лидер заявил российскому коллеге, что привез документы, которые прояснят, что на самом деле происходит в республике.
Минск прорабатывает с Москвой вопросы об открытии авиарейсов в Крым
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