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13 августа, 15:45

Происшествия

Генконсульство не получало сообщений о пострадавших россиянах при пожаре на яхте в Турции

Фото: MAX/SHOT

Генконсульство России в Анталье не получало обращений от российских туристов после пожара на прогулочной яхте в бухте Катранджи у курорта Фетхие. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По предварительным данным турецкой экстренной службы 112, серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Информации о россиянах, получивших травмы, также не поступало. Ситуация остается на контроле генконсульства.

Пожар на экскурсионном судне Toys Boat в бухте Катранджи произошел 13 августа. Возгорание началось на кухне, после чего огонь быстро распространился по судну.

На борту находились 115 человек, в том числе дети. Пассажиры надели спасательные жилеты и прыгнули в море, после чего их начали эвакуировать береговая охрана, медики и экипажи находившихся поблизости судов.

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