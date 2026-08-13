Генконсульство не получало сообщений о пострадавших россиянах при пожаре на яхте в Турции

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Генконсульство России в Анталье не получало обращений от российских туристов после пожара на прогулочной яхте в бухте Катранджи у курорта Фетхие. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По предварительным данным турецкой экстренной службы 112, серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Информации о россиянах, получивших травмы, также не поступало. Ситуация остается на контроле генконсульства.

Пожар на экскурсионном судне Toys Boat в бухте Катранджи произошел 13 августа. Возгорание началось на кухне, после чего огонь быстро распространился по судну.

На борту находились 115 человек, в том числе дети. Пассажиры надели спасательные жилеты и прыгнули в море, после чего их начали эвакуировать береговая охрана, медики и экипажи находившихся поблизости судов.