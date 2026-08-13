13 августа, 15:44Происшествия
Жителя Москвы арестовали на 14 суток за приставания к девушке в метро
Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"
Молодого человека, пристававшего к девушке в метро Москвы, признали виновным в мелком хулиганстве. Тверской районный суд назначил арест на 14 суток, сообщается в канале судов общей юрисдикции города в MAX.
Установлено, что 6 августа мужчина, находясь на эскалаторе станции метро "Белорусская", умышленно трогал тело девушки против ее воли.
Ранее суд в Москве отправил под стражу мужчину за преступление против половой неприкосновенности. По информации следствия, он, проходя по коридору отеля на улице Буженинова, заметил приоткрытую дверь чужого номера, зашел в помещение и совершил противоправные действия, воспользовавшись тем, что находящаяся внутри девушка спала, не осознавала происходящее и не могла оказать сопротивление.
До этого в городе на 13 лет осудили бывшего педагога по вокалу за сексуальное насилие над подростком. Осужденная приглашала ученицу себе в квартиру, где совершала преступные действия. Кроме того, она отправляла девочке интимные фотографии.
Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро