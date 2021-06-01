Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов из Белоруссии в Крым

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом сообщает агентство "БелТА".

По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали", – отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что призвал Владимира Путина на встрече в Сочи подумать, как белорусы смогут попасть на полуостров.

"Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", – заключил Лукашенко.

Встреча лидеров России и Белоруссии прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

В ходе встречи главы государств сделали ряд заявлений о росте товарооборота между странами и планах по вводу в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, а также обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В частности, последние события вокруг Белоруссии Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком".

В свою очередь, президент Белоруссии заявил российскому коллеге, что привез документы, которые, по словам Лукашенко, прояснят, что на самом деле происходит в республике.

Лидер Белоруссии также отметил, что в ситуации с Ryanair не должно быть ограничений к "Белавиа". Он напомнил, что западные страны неоднократно просили помощи у белорусской авиакомпании в вывозе граждан, поскольку работал только аэропорт в Минске.