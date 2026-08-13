"Аэроэкспресс" обновил зоны ожидания на Белорусском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Аэроэкспресс" завершила работы по обновлению зон ожидания для пассажиров в терминале на Белорусском вокзале в Москве. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В ходе модернизации полностью заменены блоки сидячих мест. Вместо стандартных кресел установлены современные посадочные места, разделенные перегородками и оснащенные подсветкой. Каждое кресло оборудовано разъемами для зарядки мобильных устройств, включая Type-C.

Кроме того, в зале ожидания появились обновленные стенные панели и навигационные указатели.

Тем временем капремонт продолжается на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги. До конца года там обновят две платформы и навесы над ними. Работы проводятся на платформах № 1 и 4, у которых останавливаются поезда, следующие в Москву и из нее.