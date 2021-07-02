Лукашенко рассказал о попытке подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке

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Спящие террористические ячейки, называемые отрядами самообороны, намеревались подорвать узел связи ВМФ России в городе Вилейка Минской области. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство "БелТА".

Лукашенко также отметил, что этот вопрос он обсуждал с Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.



"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете", – сказал белорусский лидер, добавив, что злоумышленников нашли и арестовали.

Уточняется, что 43-й узел связи ВМФ России в Вилейке функционирует с 1964 года. Он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Кроме того, благодаря станции проводится радиотехническая разведка и ведется радиоэлектронная борьба.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии завершено проведение масштабной антитеррористической операции. Лукашенко отметил, что белорусское общество пытались информационно раскачать изнутри, старались устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пробовали деморализовать, глумились над белорусскими символами. "Но все равно просчитались", – подчеркнул белорусский лидер.

