Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перекрыть белорусско-украинскую границу. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – отметил глава республики.

Ранее Лукашенко озвучил решение, связанное с запретом Киева пользоваться своим воздушным пространством. По его словам, страна не будет принимать самолеты с Украины.

Перед этим Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, в том числе производить взлет и посадку в странах ЕС, а также пролетать над его территорией.

Причиной стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

