В Киеве пообещали "сделать больно" Лукашенко за приглашение следователей ЛНР в Минск

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что власти Украины "сделают больно" президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если он пустит в Минск следователей из самопровозглашенной Луганской народной республики для проведения следственных действий с Романом Протасевичем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно <...> Хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины – одна из таких", – заявил дипломат.

Он также добавил, что Киев будет действовать взвешенно, поскольку не хочет начала экономической или политической войны с Белоруссией.

Ранее Алекандр Лукашенко предложил следователям ЛНР посетить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Уточнялось, что в Донбассе открыто уголовное дело, фигурантом которого является журналист.

По данным следствия ЛНР, Протасевич летом 2014 года добровольно вступил в ряды запрещенного в республике батальона "Азов". Утверждалось также, что он занимал должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты и принимал участие в боевых действиях. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Позже Протасевич признался, что в 2014 году находился в расположении подразделения "Азов". Однако, по его словам, в боевых действиях он участия не принимал, а работал журналистом и фотографировал.

