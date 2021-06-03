Протасевич подтвердил, что находился в 2014 году при батальоне "Азов" в Донбассе

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Экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, признал, что в 2014 году находился в расположении украинского военного подразделения "Азов" на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ОНТ.

При этом, по словам Протасевича, он не находился в зоне боевых действий и даже не надевал военную форму.

"Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах", – уточнил он.

Ранее основатель "Азова" Андрей Билецкий заявил, что Протасевич во время своего сотрудничества с подразделением боролся против оккупации Украины с помощью слова, а не с помощью оружия.

Это стало ответом президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который ранее заявил, что Протасевич был наемником в Донбассе и убивал людей на Украине.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.