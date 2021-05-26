Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"

Основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич во время своего сотрудничества с украинским военным подразделением "Азов" боролся против оккупации Украины с помощью слова, а не с помощью оружия. Об этом основатель полка и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий написал в колонке для интернет-издания "Украинская правда".

Это стало ответом президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который ранее заявил, что Протасевич был наемником в Донбассе и убивал людей в братской Украине.

"Сразу расставлю все точки над "і". Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкине, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", – сообщил Билецкий.

Экс-депутат Рады уверен, что украинские власти должны незамедлительно предоставить гражданство всем белорусам, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе, а также поддерживать сопротивление в Белоруссии.



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23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Их отправили в СИЗО.

В КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич уже дает показания о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях.