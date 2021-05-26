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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на борту самолета Ryanair находился террорист. Об этом сообщает телеграм-канал Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

По словам белорусского лидера, об этом знали за рубежом.

"В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь", – сказал Лукашенко.

Также глава республики подчеркнул, что Белоруссия в прошлом году столкнулась с многоуровневым террором, с которым не сталкивалась ранее ни одна страна.

"Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором", – приводит слова Лукашенко сайт госиздания "СБ.Беларусь сегодня".

При этом он добавил, что мир столкнулся с новым вызовом. Пандемия коронавируса, по словам Лукашенко, деформирует сознание людей.

"Скажу больше: под шумок сильные мира сего ведут передел сфер влияния. И голоса средних и малых государств никого не интересуют", – заявил он.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Позднее глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил мнение, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске не мог случиться без как минимум молчаливого согласия Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что обвинения России в причастности к данной ситуации являются неадекватными.