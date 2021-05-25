Меркель заявила об отсутствии сведений о причастности РФ к инциденту с рейсом Ryanair

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Руководители стран Евросоюза обсудили возможную причастность России к ситуации с рейсом Ryanair в Минске, однако сведений в пользу данной теории нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому [инциденту]. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления [в тему] не произошло", – сказала она по итогам саммита ЕС.

По словам Меркель, главы государств и правительств ЕС обсуждали отношения с Россией 24 мая вне контекста данной ситуации.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Позднее глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил мнение, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске не мог случиться без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что обвинения России в причастности к данной ситуации являются неадекватными.