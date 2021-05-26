Лукашенко заявил, что Протасевич собирался устроить в Белоруссии кровавый мятеж

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Задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске Роман Протасевич и его сообщники планировали устроить в Белоруссии бойню и кровавый мятеж. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства попросил западных защитников Протасевича ответить, на какие спецслужбы он и его сообщница работали.

"Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне в Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. <...> Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно и здесь, в Беларуси, он, и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", – цитирует Лукашенко издание "Беларусь сегодня".

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".

