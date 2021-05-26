В КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич дает показания о спонсорах подрывной деятельности

Фото: скриншот "Беларусь 1"
Задержанный в аэропорту Минска основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич дает признательные показания, рассказывая о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии. Об этом сообщил председатель КГБ республики Иван Тертель.
"Сейчас он (Протасевич. – Прим. ред.) дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем", – цитирует Тертеля "БелТА".
Он отметил, что, согласно данным разведки страны, на подрывную деятельность в Белоруссии были выделены сотни миллионов долларов. В долгосрочном периоде планировалась отработка целых социальных групп.
В Сети появилось первое видео с экс-главредом NEXTA после задержания
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находились Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Их отправили в СИЗО.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич и его сообщники планировали устроить в стране бойню и кровавый мятеж. Он также указал на сотрудничество задержанных с иностранными спецслужбами.
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