Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

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17 сентября, 12:44

Общество

Комфортная погода установится в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода в Москве в предстоящие выходные, 19–20 сентября, будет очень комфортной. Об этом в беседе с RT заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она указала, что в субботу и воскресенье столица окажется на северной периферии антициклона. Ночью осадков не ожидается, в дневное время местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура составит 8–10 градусов, дневная – около 18–20 градусов.

Что касается двух последних дней рабочей недели, четверг, 17 сентября, будет очень теплым – столбики термометров в Москве поднимутся до 20–22 градусов. Это на 3–4 градуса выше нормальных значений, отметила специалист.

В пятницу, 18 сентября, атмосферное давление понизится из-за влияния атмосферных фронтов западного циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. При этом днем и ночью возможен небольшой дождь, однако он будет локальным. Из-за облачности ночная температура не опустится ниже 11–13 градусов, днем будет 17–19 градусов.

Уже 19-го числа столицу может накрыть туман. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение в этот день будет актуально с 00:00 до 08:00 и распространится также на Подмосковье.

Кроны деревьев начнут желтеть в Москве в ближайшие дни

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