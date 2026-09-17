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17 сентября, 12:42

Происшествия

Столичные полицейские задержали курьера, подозреваемого в краже денег у пенсионерки

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО задержали 29-летнего жителя Москвы, которого подозревают в хищении средств с банковского счета пожилой женщины. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В полицию обратилась пенсионерка, обнаружившая пропажу 69 тысяч рублей. Выяснилось, что женщина заказала доставку банковской карты. Мобильного телефона у нее нет, поэтому она попросила курьера воспользоваться его смартфоном, чтобы войти в аккаунт в банковском приложении и активировать карту.

Курьер помог женщине и вошел в доверие, но при этом сохранил данные для входа. Позже он привязал свой номер телефона к чужому счету и двумя платежами перевел деньги на подконтрольный ему счет. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 30-летняя жительница Саратовской области перевела якобы певцу Филиппу Киркорову почти 100 тысяч рублей. Выяснилось, что мошенник, скрывавшийся под именем певца, сначала переписывался со своей жертвой, а затем предложил встречу, но для этого запросил оплатить транспортные расходы. Злоумышленник перестал выходить на связь после перечисления денег. Возбуждено уголовное дело.

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