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Политика

01:12

Протасевич сообщил, кто мог его подставить

за рубежом политика

Фото: скриншот "Беларусь 1"

Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич связывает свое задержание с личным конфликтом. Об этом он заявил в ходе допроса, показанного в фильме "Рейс "Афины – Вильнюс". Разбор полета" в эфире телеканала ОНТ.

Протасевич рассказал, что у него был личный конфликт только с одним человеком. Он отметил, что сообщил о своем вылете из Афин за 40 минут до взлета в рабочем чате.

"Там (в чате. – Прим. ред.) был и этот человек, и случается такая ситуация", – пояснил Протасевич.

Он отметил, что, попав в СИЗО, подумал, что его подставили. Протасевич заверил, что подставивший его человек связан с киберпартизанами, ранее организовавшими лжеминирования по всей Белоруссии.

В фильме утверждается, что сообщения о задержании Протасевича в аэропорту Минска появились еще в тот момент, когда он проходил пограничный контроль и досмотр. Первым о задержании заявил советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Протасевич отметил, что изначально имел с Вячоркой хорошие отношения.

"Я снимал визит Светланы Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил", – рассказал задержанный.

Он заявил, что после отлета Вячорки отношение к нему изменилось.

"Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества", – пояснил Протасевич.

Он также признался, что обсуждал с представителями оппозиции развитие протестного движения в Белоруссии. Протасевич выразил мнение, что в данный момент активность на улицах в стране не нужна.

"Как минимум надо ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили за миской похлебки", – заключил задержанный.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

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