"Аэрофлот" перевез большинство пассажиров отмененных рейсов Air France в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большую часть пассажиров французской Air France, которые из-за проблем с согласованием маршрута полета не смогли попасть в Москву, перевезла российская авиакомпания "Аэрофлот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работника аэропорта Руасси – Шарль де Голль.

"Российский перевозчик взял на себя перевозку большинства пассажиров Air France", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.

В результате авиакомпании пришлось отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву.