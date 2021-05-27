"Аэрофлот" перевез большинство пассажиров отмененных рейсов Air France в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Большую часть пассажиров французской Air France, которые из-за проблем с согласованием маршрута полета не смогли попасть в Москву, перевезла российская авиакомпания "Аэрофлот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работника аэропорта Руасси – Шарль де Голль.
"Российский перевозчик взял на себя перевозку большинства пассажиров Air France", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.
В результате авиакомпании пришлось отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву.
Часть пассажиров отмененного рейса Air France вывезет в Москву "Аэрофлот"