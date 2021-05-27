В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву

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Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, сообщает ТАСС.

В результате авиакомпании пришлось отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву.

Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). В связи с этим авиакомпании необходимо было скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями России.

До этого французские, австрийские, сингапурские и финские авиакомпании приостановили полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".