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Москва 24

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Транспорт

17:18

"Аэрофлот" доставит из Парижа в Москву часть пассажиров отмененного рейса Air France

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Борт "Аэрофлота" доставит из Парижа в Москву часть пассажиров отмененного рейса Air France, рассказал официальный представитель российской авиакомпании Михаил Демин Агентству "Москва".

"Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом "Аэрофлота". Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.

В результате авиакомпании пришлось отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву.

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