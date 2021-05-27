"Аэрофлот" доставит из Парижа в Москву часть пассажиров отмененного рейса Air France

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Борт "Аэрофлота" доставит из Парижа в Москву часть пассажиров отмененного рейса Air France, рассказал официальный представитель российской авиакомпании Михаил Демин Агентству "Москва".

"Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом "Аэрофлота". Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.

В результате авиакомпании пришлось отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву.