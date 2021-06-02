Лукашенко предложил представителям ЛНР посетить Протасевича

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Следователям самопровозглашенной Луганской народной республики разрешили посетить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко напомнил, что в Донбассе открыто уголовное дело, фигурантом которого является Протасевич. 1 июня власти ЛНР попросили Минск предоставить возможность провести следственные действия с участием фигуранта.

"Если у них (у следователей ЛНР. – Прим. ред.) будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также оценил публикации, в которых сообщалось, что Протасевич опасался посадки самолета в Минске из-за угрозы смертной казни.

"Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", – сказал Лукашенко.

По данным следствия ЛНР, Протасевич летом 2014 года добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов". Утверждалось также, что он занимал должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты и принимал участие в боевых действиях.

По законам ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.